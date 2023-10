Bola de Ouro 2023: Barcelona e Manchester City são os clubes do ano

O Barcelona e o Manchester City foram eleitos os clubes do ano na temporada 2022/23 na premiação da Bola de Ouro. Nesta segunda-feira, em evento em Paris, a equipe feminina do time espanhol e a equipe masculina do time inglês foram homenageados no Teatro de Châtelet.

No futebol feminino, o Barcelona conquistou a Tríplice Coroa com os títulos da Campeonato Espanhol, da Supercopa da Espanha e da Champions League. Já no futebol masculino, o Manchester City também faturou uma Tríplice Coroa. No caso, porém, os títulos foram da Premier League, da FA Cup e da Champions League.

“Aqui é uma questão de um time, que vem melhorando em diversos aspectos. Quero sublinhar a nossa ambição, de melhorar ano após ano. Isso é algo que acreditamos piamente”, afirmou Patricia Guijarro, meio-campista do Barcelona.

“Sentimos muito orgulho, aproveitamos muito esta temporada. Estamos aqui por causa desses jogadores extraordinários, mas por trás temos muitas pessoas que trabalham há mais de uma década. É uma honra, é a segunda vez seguida. Amamos isso”, disse Ferran Soriano, CEO do Manchester City.

Esta foi a terceira vez que a “France Football”, responsável pela Bola de Ouro, entregou o prêmio de clube do ano. Em 2021, o Chelsea foi o vencedor. No último ano, o Manchester City ficou com a honraria. A diferença, porém, é que desta vez o troféu foi separado nas categorias masculina e feminina.

