Bandeira de Mello critica Landim e não descarta candidatura: ‘Acentuar profissionalismo’

Em meio à reta final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vê os bastidores de sua política começarem a entrar em ebulição. A eleição para definir o novo presidente é apenas no final de 2024, mas o clima começou a esquentar, ainda mais depois de uma temporada frustrante, sem títulos. Em entrevista à CNN Brasil, o ex-mandatário Eduardo Bandeira de Mello não descartou a possibilidade de participar do pleito e voltou a criticar a gestão de Rodolfo Landim.

“Eu não descarto que eu possa ser candidato, embora minha preferência é que outro companheiro assuma a presidência. Nós estaríamos todos unidos para recuperar os valores de responsabilidade, impessoalidade e profissionalismo”, disse.

Além disso, o ex-presidente ressaltou que um dos erros da atual direção é a constante troca de treinadores. Sendo assim, Bandeira de Mello acredita que deva haver mais paciência com o trabalho dos comandantes antes de efetuar tais mudanças.

“Precisamos acentuar o profissionalismo. Na nossa gestão não havia um diretor que não fosse profissional. Hoje isso acontece no Flamengo. A gente trocou muito de treinador. Foi um erro. Na volta do nosso grupo, acho que deveríamos ter mais paciência com os nossos treinadores”, concluiu.

Do outro lado, Rodolfo Landim ainda estuda qual diretor será o candidato, visto que irá encerrar seu segundo mandato ao fim de 2024. Bandeira e o atual presidente, aliás, faziam parte do mesmo grupo político no início do primeiro triênio do mandato do deputado federal. No entanto, problemas na “Chapa Azul – Flamengo Campeão Mundial” fizeram com que o grupo, que contava ainda com Wallim Vasconcellos, entre outros nomes, entrasse em ruptura. Assim, os rubro-negros deixaram de manter relações.

