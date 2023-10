Bola de Ouro 2023: Lionel Messi é o melhor do mundo pela oitava vez

Oito vezes Lionel Messi. O craque argentino foi premiado nesta segunda-feira com a Bola de Ouro, o maior troféu a nível individual do esporte, entregue pela revista “France Football”. O evento aconteceu no Teatro de Châtelet, em Paris, e o jogador do Inter Miami voltou ao topo depois de dois anos.

Messi superou Erling Haaland, do Manchester City, considerado o maior adversário nesta temporada. O norueguês foi o artilheiro do clube inglês, que faturou a Tríplice Coroa em 2022/23, mas a conquista da Copa do Mundo da Argentina pesou. O camisa 10 da Albiceleste conduziu seu país ao título depois de 36 anos, sendo o melhor do torneio.

“Muito obrigado. Quero agradecer a todos que votaram em mim e me tornaram vencedor. Preciso compartilhar esse prêmio com os outros jogadores da seleção argentina, como aconteceu dois anos atrás. Esse é um prêmio para toda a seleção argentina, é uma prova do que conseguimos. Quero agradecer todas as pessoas que me acompanharam ao longo da minha carreira, todos sabiam do meu desejo de conquistar a Copa do Mundo. Quero agradecer à minha família, minha mulher e meus filhos. Obrigado por terem me acompanhado durante toda minha carreira. Ela (Antonella, a esposa) me ajudou em todos os momentos. Para finalizar, quero mencionar mais mais uma pessoa: Diego Maradona. Hoje (30/10) seria seu aniversário, não tem dia melhor para lembrá-lo. Em qualquer lugar que esteja, parabéns”, discursou Messi.

Vale lembrar que o prêmio não tem relação com a Fifa, que entrega o prêmio “The Best”. No início deste ano, Messi também foi premiado como melhor do mundo pela entidade máxima do futebol. A próxima edição só deverá ser entregue no início de 2024.

FINALISTAS AO PRÊMIO