Vegetti protesta contra expulsão: ‘Contra tudo e contra todos’

O atacante Pablo Vegetti, do Vasco, foi às redes sociais para protestar contra o cartão vermelho que recebeu na partida contra o Goiás, no último domingo (29). O argentino, que marcou o gol cruz-maltino no empate por 1 a 1, indicou que o time carioca sofreu mais uma vez com erro da arbitragem.

“Absurdo! Mais uma vez contra nós, lutaremos até o fim contra tudo e contra todos”, publico Vegetti.

Pablo Vegetti recebeu o segundo cartão amarelo aos 44 minutos no segundo tempo, que resultou no vermelho. A segunda advertência foi por conta de uma cotovela durante uma jogada aérea. Após a expulsão, o atacante foi muito xingado por torcedores do Goiás. Seguranças do Vasco precisaram intervir.

Além de Vegetti, outro desfalque

Com a expulsão, Vegetti não enfrenta o Cuiabá na quarta-feira. Aliás, além dele, o técnico Ramón Díaz também não contará com o meia Jair, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

A partida contra o Cuiabá, aliás, é de extrema importância ao time carioca. Afinal o Vasco é o 18° colocado do Brasileiro, com três pontos atrás do Santos, primeira equipe fora do Z4. A partida na Arena Pantanal não promete ser fácil para o Gigante da Colina, já que o Dourado vem de vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, líder da competição, no Rio de Janeiro.

