Canadá x Brasil: escalações e onde assistir

Canadá e Brasil voltam a se encontrar em novo amistoso internacional do futebol feminino. Nesta terça-feira (31), as equipes se enfrentam às 20h30, no Wanderers Grounds, na partida que vai marcar o segundo jogo do técnico Arthur Elias no comando da Seleção Brasileira Feminina. Assim, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

No último sábado (28), a Seleção Brasileira venceu o Canadá por 1 a 0, no Montreal Stadium. Dessa maneira, a partida marcou a estreia do técnico Arthur Elias, ex-Corinthians, e o gol da vitória foi marcado pela atacante Debinha nos acréscimos. Além disso, o duelo também teve a Cristiane e Marta como titulares.

Ao mesmo tempo, a partida contra as canadenses marca o início da preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Olimpíada de Paris 2024, daqui a dez meses.

Por fim, ambas equipes não contam com jogadoras lesionadas ou suspensas, e poderão entrar em campo com força máxima nesta terça-feira.

Canadá x Brasil

Amistoso Internacional

Data e horário: terça-feira, 31/10/2023, às 20h30 (de Brasília)

Local: Wanderers Grounds, em Halifax (CAN)

Canadá: Kailen Sheridan; Vanessa Gilles, Ashley Lawrence, Buchanan; Quinn, Prince (Huitema), Fleming (Grosso), Adriana Leon (Rose), Lacasse (Sinclair) e Jade Rose. Técnica: Bev Priestmam.

Brasil: Lelê; Antônia Silva, Rafaelle, Lauren, Tamires; Luana Bertolucci, Ary Borges, Geyse Ferreira, Cristiane, Adriana Leal, Marta. Técnico: Arthur Elias.

Onde assistir: SporTV

