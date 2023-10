Bahia x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de tricolores, Bahia e Fluminense medem forças nesta terça-feira (31), às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Os times vêm de derrota no campeonato e não vivem um bom momento nesta reta final de competição.

O Bahia está no 15° lugar do campeonato e foca em permanecer na primeira divisão. O Fluminense, por outro lado, está na oitava colocação da competição e quer se manter na parte de cima da tabela.

Onde assistir

O Premiere transmite o jogo entre Bahia e Fluminense

Como chega o Bahia

O Esquadrão de Aço chega pressionado para partida desta terça-feira (31). Afinal, os jogadores baianos perderam os últimos dois jogos do Brasileirão e estão cada vez mais próximos da zona de rebaixamento. Assim, os torcedores prometem protagonizar mais um bom público na Fonte Nova. Aliás, Nicolás Acevedo foi expulso diante do Palmeiras e será desfalque em campo. Portanto, Rogério Ceni precisará promover alterações na escalação.

Como chega o Fluminense

Com os olhos voltados para final da Libertadores, Fernando Diniz também promoverá alterações na escalação. Afinal, os jogadores tricolores vêm disputando uma sequência de jogos desgastantes nas últimas semanas e estão focados na decisão do próximo sábado (4). Assim, muitos titulares serão poupados nesta terça-feira (31). Aliás, Fluminense não vive um bom momento no Brasileirão. O time perdeu três das últimas cinco partidas do campeonato e não tem conseguido apresentar boas atuações nesta reta final de competição.

Atlético x Fluminense

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 31/10/2023, às 19h

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Ademir, Biel e Mingotti. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Pedro Rangel; Guga, David Braz, Marlon e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Alexsander, Daniel, Léo Fernández; Yony González, Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

