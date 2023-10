Vitor Mendes rescinde com Fluminense e Atlético-MG após escândalo das apostas

Após o envolvimento de Vitor Mendes com o esquema de apostas, Fluminense e Atlético-MG rescindiram os contratos com o zagueiro, em comum acordo. Desde que o nome do jogador apareceu no caso, o Tricolor decidiu afastá-lo para aguardar as provas da investigação da Operação Penalidade Máxima, que apura manipulação de situações de jogo, em maio de 2023.

No mês passado, a 2ª Comissão Disciplinar do STJD puniu o atleta em 430 dias e multa de R$ 40 mil. Contudo, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aumentou a suspensão para 720 dias e a multa para R$ 70 mil. Com a camisa do clube carioca, o jogador participou de nove jogos e estufou a rede em uma oportunidade, diante do Sporting Cristal, do Peru, pela Copa Libertadores.

No momento, vem treinando com o auxílio de um personal trainer em Belém, sua cidade natal, e aguarda o fim da punição. Vale lembrar que ele costurou um acordo com o Ministério Público para não ser penalizado criminalmente. Por outro lado, mesmo assim, a esfera esportiva pode estabelecer outras consequências ao atleta.

Relembre o caso

O nome do zagueiro apareceu em conversas via “WhatsApp” que apontaram que ele teria recebido uma quantia para levar um cartão amarelo na temporada passada. Isso aconteceu quando atuava pelo Juventude contra o Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Vitor Mendes levou o amarelo e receberia cerca de R$ 35 mil dos apostadores. Em meio às investigações, o Ministério Público tem um comprovante de que o jogador recebeu um PIX de R$ 5 mil no dia 21 de outubro da empresa “BC Sports Management”. Um dos sócios trata-se de Bruno Lopez, que foi preso preventivamente, e é apontado como um dos chefes da quadrilha.

