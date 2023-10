Messi agradece carinho de brasileiros e diz que gostaria de celebrar na Bombonera

O argentino Lionel Messi conquistou mais uma Bola de Ouro, a oitava de sua carreira. Nesta segunda-feira, em Paris, o jogador do Inter Miami recebeu o prêmio entregue pela revista “France Football” e celebrou o troféu na sequência.

Em entrevista à “TNT Sports”, o camisa 10 falou sobre o carinho que recebeu de torcedores brasileiros, especialmente os que torceram pela Argentina na Copa do Mundo. Segundo ele, foi um momento muito especial.

“Foi incrível a sensação de brasileiros que tinham muito carinho por mim e queriam que a Argentina fosse campeã. Foram muitos países da América do Sul, África, Ásia torcendo por nós e que eu me tornasse campeão do mundo. Só tenho a agradecer e ter sentido de perto esse desejo das pessoas e agradeço aos brasileiros também”, disse o astro.

Messi falou também sobre Pelé, que nunca venceu uma Bola de Ouro por conta dos critérios adotados antigamente. No entanto, recentemente, a “France Football” revisou seus dados e afirmou que o Rei do futebol deveria ter sete. Agora, o argentino ultrapassou o ídolo brasileiro.

“Difícil imaginar que passei o Pelé na lista. Tudo o que vivi quando criança. O que pensava era jogar futebol, nunca imaginei isso. O futebol me deu uma carreira extraordinária como essa. Ganhar tantos títulos a nível de clube e seleção”, afirmou.

Por fim, Messi afirmou que gostaria de celebrar a conquista no estádio do Boca Juniors.

“Essa Bola de Ouro é de todo mundo. Tem o mérito de toda seleção da Argentina. Seria bem bonito compartilhar o prêmio com o povo da Argentina numa festa na Bombonera”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.