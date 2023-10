Arouca x Benfica: escalações e onde assistir

Arouca e Benfica se enfrentam, nesta terça-feira (31), às 17h15, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Taça da Liga de Portugal. O duelo que acontece no Estádio Municipal de Arouca terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Benfica?

Embora esteja na segunda rodada da fase de grupos da Taça da Liga de Portugal, o Benfica estreia nesta terça-feira e já tem um confronto direto pela liderança do Grupo B.

Ao mesmo tempo, os Encarnados estão em uma fase ruim na temporada e precisam dar uma resposta para o seu torcedor. Apesar da liderança no Campeonato Português, o Benfica é o lanterna de seu grupo na Champions, onde perdeu todos os três jogos que disputou e sequer balançou a rede.

Dessa maneira, é possível que o técnico Roger Schmidt faça alterações na equipe. Samuel Soares pode ganhar oportunidade como titular. Morato e Jurasék devem voltar ao setor defensivo, enquanto Di Maria e Chiquinho possivelmente irão meio-campo.

Como chega o Arouca?

O Arouca aparece como líder do Grupo B, com três pontos, após estrear com vitória por 2 a 1 diante do ACS SAD, que disputa a segunda divisão do futebol português. Assim, os donos da casa terão a possibilidade de garantir uma vaga na semifinal da Taça em caso de triunfo nesta terça-feira.

No entanto, o Arouca precisa evoluir dentro de campo, uma vez que somou apenas seis pontos em nove rodadas no Campeonato Português e aparece como primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Arouca x Benfica

2ª rodada do Grupo B da Taça da Liga

Data e horário: terça-feira, 31/10/2023, às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, em Arouca (POR)

Arouca: João Valido; Milovanov, Rafael Fernandes, Montero e Weverson; Alfonso Trezza, Oriol Busquets, Eboue e Puche; Cristo González e Mújica. Técnico: Daniel Ramos.

Benfica: Samuel Soares; Aursnes, António Silva, Morato e Jurasék; João Neves e Chiquinho; João Mário, Rafa Silva e Di Maria; Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt.

Onde assistir: ESPN e Star+

