Vasco envia documento à CBF e confirma clássico em São Januário

O clássico entre Vasco e Botafogo irá, de fato, acontecer em São Januário. O Cruzmaltino enviou nesta segunda-feira (29) à CBF os documentos da Polícia Militar que liberam a realização do jogo no estádio para o próximo dia 6. A entidade, dessa forma, deve atualizar a tabela do Brasileirão ainda nesta segunda. Por ora, ainda consta nos registros oficiais o Estádio Raulino de Oliveira como sede do clássico.

Entretanto, este laudo da PM era o último detalhe que faltava para sacramentar a alteração do local e do horário do clássico. Entre os detalhes do laudo, a PM recomenda que a torcida visitante, portanto, a do Botafogo, tenha acesso a apenas 5% da carga de ingressos. Dessa forma, os vascaínos ficam com 95% dos bilhetes.

Uma reunião, na última quarta-feira, alinhou os detalhes que faltavam para que São Januário pudesse receber Vasco x Botafogo. Embora a PM tivesse vetado o estádio para clássicos, a diretoria vascaína destacou que não há ocorrências nos últimos confrontos entre as equipes. O Botafogo não se opôs à realização do clássico no local e, aliás, receberá lá mesmo o Grêmio, três dias depois.

O jogo passou de domingo para segunda-feira também de acordo com uma determinação da PM. O efetivo policial estará todo voltado, ainda no domingo, para o rescaldo da final da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, no Maracanã. Dessa forma, a partida tem seu horário alterado, mas sem afetar o calendário de ambos os clubes.

