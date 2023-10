Fluminense vai à Bahia com reservas e Vitor Eudes deve estrear

Com um time inteiro de reservas e até alguns jogadores da base, o Fluminense enfrenta o Bahia nesta terça-feira (31), pelo Brasileirão. Será o último jogo do Tricolor antes da final da Libertadores, mas os titulares ficam no Rio. O técnico Fernando Diniz, conforme esperado, irá poupar sua força máxima para a decisão do Maracanã.

Dessa forma, algumas novidades tomam parte na equipe tricolor. Uma delas é o goleiro Vitor Eudes, contratado em janeiro e que deverá fazer sua estreia pelo Flu. O zagueiro Felipe Andrade, cria da base tricolor, é outro nome que provavelmente começará jogando na Arena Fonte Nova.

A bem da verdade, nem Diniz viajou a Salvador, onde a delegação tricolor chegou nesta segunda. Suspenso, o técnico também ficou no Rio, onde comanda de perto os últimos treinos no CT Carlos Castilho, antes do jogo do ano. Dessa forma, o auxiliar Eduardo Barros é que comandará a equipe tricolor no seu desafio.

Assim, o provável Fluminense que enfrenta o Bahia tem Vitor Eudes; Guga, David Braz, Felipe Andrade e Alexsander; Thiago Santos, Danielzinho, Léo Fernández e Giovanni; Yony González e Lelê. O Tricolor é oitavo colocado no Brasileirão, com 45 pontos, contra 34 do Bahia, que é o 15º.

