São Paulo e Santos chegam a acordo, e Tricolor enfrenta Bragantino na Vila

As diretorias de São Paulo e Santos chegaram a um acordo para trocar o aluguel de seus estádios quando houver necessidade. Assim, o Tricolor Paulista vai atuar como mandante na Vila Belmiro, em 8 de novembro, contra o Red Bull Bragantino, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falta apenas a homologação da CBF, o que deve ocorrer nesta terça (31).

Inicialmente, o jogo seria no Morumbi. Mas o local estará em preparação para sediar shows internacionais e não poderá, portanto, receber jogos. O estádio recebe a banda Red Hot Chili Peppers no dia 10 e o grupo RBD, em 12 e 13 de novembro.

Sem poder atuar em seu estádio, o São Paulo analisou algumas opções, mas optou pela Vila por dois motivos: a qualidade do gramado e também a possibilidade de estreitar relações com o Santos. Isso abre espaço para que o Peixe também utilize o Morumbi em algum momento futuro caso precise.

Este é um movimento semelhante ao que o São Paulo fez com o Palmeiras, no começo do ano. Pela relação próxima entre os presidentes Julio Casares e Leila Pereira, os dois clubes assinaram um acordo para que os estádios fossem compartilhados em caso de necessidade.

O Verdão usou o Morumbi como casa em uma partida da fase de grupos da Libertadores, enquanto o Tricolor usou o Allianz contra o Água Santa, no jogo que culminou na eliminação do Paulistão.

