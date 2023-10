CBF confirma Vasco x Botafogo em São Januário: dia 6, às 19h

A CBF confirmou, na noite desta segunda-feira (30), que o clássico entre Vasco e Botafogo acontecerá mesmo em São Januário. O jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão acontecerá no próximo dia 6 de novembro, uma segunda-feira, às 19h. Anteriormente, havia a expectativa de que o jogo fosse às 20h, mas o horário acabou antecipado.



A partida acontece na segunda-feira por conta de uma recomendação da Polícia Militar. A entidade, que aliás deu o ‘ok’ para a realização do jogo na Colina, solicitou que a partida não acontecesse no domingo. Afinal, o efetivo policial ainda estará fazendo o escoamento de torcedores após a decisão da Libertadores da América, entre Fluminense e Boca Juniors.

Dessa forma, Vasco e Botafogo voltam a se enfrentar em São Januário pela primeira vez em dois anos. O último confronto entre eles no estádio aconteceu em 2021, pela Série B. Na altura, o Alvinegro venceu por 4 a 0 e praticamente acabou com as chances do rival de conquistar o acesso. O Glorioso, por outro lado, terminou como campeão.

Mas jogar em São Januário não será uma novidade ou mesmo algo incomum para o Botafogo em 2023. A equipe fará duas partidas seguidas no estádio: posteriormente, no dia 9, o Alvinegro enfrenta o Grêmio, também no campo vascaíno, pela 33ª rodada.

