Valencia reprova imagens em discurso de Vini Jr. contra racismo na Bola de Ouro

Vini Jr foi um dos premiados na Bola de Ouro, da France Football, nesta segunda-feira (30), em Paris. Durante o discurso do atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira após receber o Prêmio Sócrates, o telão apresentou imagens de ocasiões em que o brasileiro foi vítima de racismo nas arquibancadas pela Espanha. Entre elas, o caso de grande repercussão no Estádio Mestalla, do Valencia. Em nota, o clube desaprovou o uso das imagens.

“O Valencia lamenta o uso na gala do Bola de Ouro da nossa imagem e a sua associação a comportamentos isolados que o clube perseguiu de maneira urgente e incisiva, aplicando o castigo mais severo aos condenados”, iniciou o clube.

“Reiteramos nossa conduta mais absoluta contra o racismo e também pedimos o máximo respeito a nossa torcida e a nosso clube”, completou.

Em 21 de maio, Vini Jr. sofreu ofensas de cunho racista oriundos da torcida do Valencia em jogo pelo Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

O episódio serviu como um marco na trajetória do atacante, que passou a se posicionar ainda com mais veemência no combate ao crime de racismo, do qual é frequentemente vítima durante os jogos.

El @valenciacf lamenta el uso en la gala del Balón de Oro de nuestra imagen y su asociación a unos comportamientos aislados que el Club persiguió de forma urgente y tajante, aplicando el castigo más severo a los implicados. Reiteramos nuestra condena más absoluta contra el… — Valencia CF (@valenciacf) October 30, 2023

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.