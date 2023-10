Tombense bate a Chapecoense e ganha sobrevida na Série B

Nesta segunda-feira (30), o Tombense derrotou a Chapecoense por 2 a 1, ganhando assim uma sobrevida importante na luta para ficar na Série B do Brasileirão. Com o resultado, os mineiros chegaram aos 34 pontos, ultrapassando assim a própria Chape, que estacionou nos 33. Ambos, entretanto, permanecem na zona de rebaixamento.

O Tombense começou melhor o jogo, mesmo jogando na casa da Chapecoense. Fernandão esteve perto de abrir o placar, logo aos sete minutos, mas a bola passou perto da trave. Aliás, foi lá que Matheus Frizzo acertou um belo chute da entrada da área, quase fazendo o primeiro. A Chape, por outro lado, chegou com perigo em disparo de Henrique Dourado, que passou perto.

Mas o gol foi mesmo dos mineiros, já nos últimos instantes da primeira etapa. Matheus Frizzo levou pênalti do goleiro Ayrton: na cobrança, Fernandão bateu bem e abriu o marcador. Mas a Chape voltou melhor no segundo tempo e, logo aos dois minutos, Marco Antônio acertou um lindo chute de longe e empatou o jogo.

O gol de empate animou a equipe catarinense, que deixaria a zona de rebaixamento em caso de vitória. Mancha e Alisson Farias tiveram duas chances de virar o jogo, mas pararam no goleiro Felipe Garcia. Perdendo uma série de oportunidades, os donos da casa viram uma última tentativa do Tombense, que deu certo: aos 48, Alex Sandro rolou para Matheus Frizzo bater no canto e fazer o gol definitivo do desempate.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.