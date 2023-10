Torcedores do Boca são agredidos por tricolores em Copacabana

A cinco dias da final da Copa Libertadores, já se registram os primeiros incidentes entre torcedores de Fluminense e Boca Juniors. Um grupo de argentinos que estava na Praia de Copacabana, nesta segunda-feira (30), foi agredido por cerca de 20 membros de organizadas do Fluminense. Alguns ficaram feridos e tiveram suas pertences roubados.

De acordo com o relato dos argentinos, eles estavam em Copacabana durante a tarde desta segunda. Foi quando algumas dezenas de torcedores do Fluminense surgiram e começaram a golpeá-los com cadeiras de praia, afim de roubar seus pertences e bandeiras. De fato, muitos deles, tiveram seus itens tomados pelos agressores. Alguns ficaram feridos.

Entre os agredidos, esteve até mesmo uma família, não ligada a torcida organizadas do Boca, mas que teria alguns de seus membros utilizando camisas do clube. Após o ataque, viralizaram, nas redes sociais, vídeos em que torcedores do Fluminense exibem o dinheiro roubado, além de camisetas do Boca e outros objetos.

O incidente ganhou o eco na imprensa argentina. O diário ‘Olé’ chamou o acontecimento de ‘vergonha’ e trouxe relatos de argentinos que estavam no local na hora das agressões. Um deles afirmou que os tricolores “vieram com cadeiras de praia para arrebentar-lhes a cabeça”. Destacou, ainda, que a polícia carioca, embora acionada, não os ajudou.

Cerca de 100 mil argentinos estarão no Rio

E, de fato, a polícia deverá ter muito trabalho para conter os ânimos antes da decisão. A cônsul argentina no Brasil, Ana Sarrabayrouse, afirmou que cerca de 100 mil argentinos deverão estar na cidade até sábado. A chegada destes torcedores já começou nesta segunda e muitos deles realmente tomam a área de Copacabana. Lá, ficará a Fanfest, onde são esperados milhares de pessoas para acompanhar o jogo através de um telão.

