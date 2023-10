Seleção da Bolívia firma acordo com Antônio Carlos Zago

O técnico Antônio Carlos Zago sacramentou seu acordo com a Federação Boliviana de Futebol (FBF) para assumir o comando do selecionado local. O brasileiro finalizou os trâmites burocráticos na última segunda-feira (30), em La Paz. A expectativa é que, nesta terça-feira (31), ocorra a entrevista coletiva de apresentação.

Verbalmente, as partes já tinham avançado bastante desde a última semana para que Zago se tornasse o substituto do argentino Gustavo Costas na função. O último ocupante do cargo esteve por apenas dez jogos dirigindo La Verde (sendo seis deles amistosos) onde o retrospecto não foi nada positivo: uma vitória, um empate e oito reveses.

Quando Antonio Carlos Zago desembarcou em solo boliviano, os primeiros questionamentos sobre suas ideias de trabalho foram respondidos com cautela, já que faltava a oficialização documental da negociação. Entretanto, ainda assim, ele se permitiu fazer uma breve análise do início da seleção boliviana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026:

“É um começo ruim para todos. É possível se classificar (para a Copa do Mundo). Há seis (vagas) diretas e um nos playoffs, há tempo para trabalhar.”

O trabalho de Antônio Carlos Zago ganhou popularidade na Bolívia diante do período em que dirigiu um dos clubes mais populares do país, o Bolívar. Entre 2021 e 2022, ele comandou o clube capitalino por 71 vezes (retrospecto de 44 vitórias, 13 empates e 14 derrotas) e conquistou o Apertura na temporada passada.