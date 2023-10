Nino e o sonho de levantar a taça da Libertadores; veja o Raio-X do zagueiro no torneio

Se o Fluminense for campeão da Libertadores no próximo sábado, 4, caberá a Nino levantar a tão sonhada taça da Libertadores. O capitão do Tricolor das Laranjeiras está no clube desde 2019 e sonha com uma grande conquista. A hora, portanto, chegou. O camisa 33 é um dos pilares do time de Fernando Diniz e tem a confiança da torcida para fazer história.

Nino vai jogar a final da Libertadores?

Nino sofreu uma entorse no joelho esquerdo e vem se recuperando nas últimas semanas. Ele não entra em campo desde a derrota para o Botafogo, no dia 8 de outubro, pelo Brasileirão, mas deve estar presente na final da Libertadores.

O defensor tem ido ao Carlos Castilho até mesmo em dias de folga para tratar a lesão, visando, claro, a final de sábado.

Nino e o sonho do título da Libertadores

“É um sonho que não nutrimos só agora. Desde que cheguei ao Fluminense eu sabia que o maior sonho do clube é esse. Fomos crescendo desde que cheguei aqui. Além de tudo, a final é no Maracanã. É o desejo do torcedor e o sonho de todos”, disse Nino ao ge, recentemente.

Os números de Nino na Libertadores 2023

Nino vem sendo um dos destaques do Fluminense há alguns anos. Nesta edição da Libertadores, ele conviveu com altos e baixos e teve, muito provavelmente, a sua melhor atuação na importante vitória em casa sobre o The Strongest.

Jogos disputados: 11

Gols marcados: 1

Assistências: 1

Cartões amarelos: 3

Bolas recuperadas por jogo, em média: 5,4

Interceptações por jogo, em média: 1,9

Os dados são do site Sofascore

Até quando vai o contrato de Nino com o Fluminense?

Nino tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024. O zagueiro de 26 anos já falou abertamente sobre o interesse em jogar na Europa, mas não descarta seguir no Tricolor. O Besiktas, da Turquia, recentemente fez uma proposta pelo capitão do Flu, mas que foi recusada pela diretoria do clube carioca.

Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. A decisão será disputada em jogo único. Portanto, em caso de empate, haverá uma prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

