São Paulo se prepara para ‘guerra’ por Pablo Maia

O São Paulo se prepara para uma verdadeira batalha com a Europa para manter Pablo Maia no ano que vem. Um dos pilares da equipe campeã da Copa do Brasil e vivendo uma fase goleadora, o volante começou a chamar atenção do futebol europeu, e uma proposta deve chegar em janeiro de 2024.

No último domingo, diante do Athletico Paranaense, Maia marcou o seu quinto gol em 2023. O número chama a atenção para um primeiro volante que, na temporada passada, balançou a rede apenas duas vezes. Contudo, seu papel dentro do time se tornou cada vez mais fundamental. Após a goleada sofrida para o Palmeiras por 5 a 0, na semana passada, o técnico Dorival Júnior chegou a falar que o atleta era insubstituível no elenco neste momento.

Todo este cenário faz com que o São Paulo se prepare para receber ofertas do Velho Continente. Pablo Maia tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2027. Contudo, o que tranquiliza o Tricolor é sua multa rescisória de R$ 300 milhões, algo que faz com que o clube tenha segurança para aceitar apenas uma proposta irrecusável pelo atleta.

Até antes do título da Copa do Brasil, o São Paulo aceitava abrir negociação em caso de oferta de R$ 80 milhões. Os eventos recentes e o crescimento de Pablo Maia, porém, fizeram essa meta mudar. O Tricolor só deve aceitar uma oferta caso realmente seja irrecusável pelo clube. Além disso, o atleta é indispensável para a disputa da Libertadores em 2024.

