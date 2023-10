Renato Augusto quer renovar com Corinthians, mas aguarda clube

O Corinthians ainda tenta se afastar de vez do perigo de um possível rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Contudo, isso não impede o clube de planejar a próxima temporada. E uma das grandes definições do Timão para 2024 tem relação com seu craque. Afinal, Renato Augusto fica no ano que vem? O meia quer continuar, mas não descarta ouvir outras ofertas.

“Já falei várias vezes que gostaria de continuar para poder iniciar este projeto, provavelmente com jogadores mais jovens, mas não sou eu que decido. Vou esperar até um certo momento. Claro que sou profissional, e chega um momento em que vou ter que ouvir outras situações também”, disse Renato Augusto, após o jogo contra o Santos.

O ano de 2023 foi muito complicado para o camisa 8. Afinal, o jogador conviveu com muitas lesões e não conseguiu engatar uma sequência de jogos. Por sua vez, o Corinthians não deve abrir nenhuma negociação enquanto não conseguir se livrar de vez do rebaixamento. Além disso, o Alvinegro espera as eleições presidenciais no clube para tomar qualquer decisão sobre os atletas do elenco.

“Não, não (conversamos ainda). Se tiver que conversar, a gente vai conversar. Por ser um ano diferente, de eleição, a gente tem que ter uma certa paciência. Hoje minha cabeça está mais em sair dessa situação. Primeiro isso, depois vamos conversar”. completou o meia.

Renato Augusto e mais oito jogadores em fim de contrato

Além de Renato Augusto, o Corinthians tem outros oito jogadores em final de contrato: Bruno Méndez, Cantillo, Fábio Santos, Gil, Giuliano e Ruan Oliveira estão na mesma situação. Maycon também está emprestado até dezembro, e Paulinho precisa renovar, pois a lei proíbe o fim de contrato com um jogador lesionado.

