João Basso tem lesão confirmada e deve desfalcar Santos no Brasileiro

O Santos pode ter um desfalque importante para o restante do Campeonato Brasileiro. Afinal, o zagueiro João Basso passou por exames nesta segunda-feira (30) e foi diagnosticada uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo (29).

Segundo informações do clube, João Basso já iniciou o tratamento no CT Rei Pelé. Por sua vez, o Santos não divulgou o tempo estimado de retorno do defensor, mas ressaltou que o zagueiro sofreu uma lesão importante. Dependendo do grau de lesão e da recuperação, o jogador pode ficar de três semanas a três meses fora. Após o clássico, o técnico Marcelo Fernandes já esperava não ter o atleta contra o Flamengo.

“Hoje (domingo), o Basso estourou o musculo posterior, então quer dizer, temos que pensar bastante e fazer o melhor lá no Rio de Janeiro, sem sacrifícios, porque temos oito finais pela frente”, falou o treinador.

Sem João Basso, Marcelo Fernandes conta com Joaquim, Messias e Jair para a função. Além do trio, o técnico tem testado outros atletas na função durante os treinos, como o lateral-direito João Lucas.

Contratado no meio da temporada, João Basso se firmou como titular do Santos e tornou-se peça importante no sistema defensivo da equipe. Ele já atuou em 13 partidas com a camisa do Peixe.

Por fim, o Santos encara o Flamengo nesta quarta-feira (01), às 20h, no Estádio Mané Garrincha, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro.

