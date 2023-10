Grêmio encara sequência diante de times que brigam contra o Z4

O Grêmio vinha de quatro jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas encerrou o jejum diante do Flamengo, em Porto Alegre. Depois, iniciou a sequência de confrontos contra equipes que lutam para fugir do rebaixamento. No Independência, em Belo Horizonte, derrotou o América-MG por 4 a 3 em partida eletrizante, somando mais três pontos e voltando ao G4 por enquanto. Agora, tem, pela frente, outros dois postulantes ao descenso na Série A: Coritiba, fora de casa, e Bahia, no Sul.

Aliás, para visitar o Coxa no Couto Pereira, o técnico Renato Portaluppi deve contar com dois retornos importantes. Cuiabano e Felipe Carballo estavam no departamento médico do clube, porém se recuperaram e, portanto, estão liberados a viajar junto ao restante da delegação. O lateral-esquerdo tratava lesão muscular na coxa direita, enquanto o volante evoluía de um quadro de pubalgia. O uruguaio, por sinal, até voltou a treinar com bola ao longo da última semana.

Por outro lado, não se sabe se ambos começarão as partidas como titular. Afinal, depois de engatar duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro – sobre Flamengo e América-MG -, a tendência é que a comissão mantenha a base da formação que vem entrando em campo. Na esquerda, Reinaldo, que marcou gol de pênalti na rodada passada, segue no time. O uruguaio é quem tem a maior probabilidade de reaparecer na equipe, apesar de Pepê e Villasanti estarem rendendo bem.

