Rony não marca há três meses e vira reserva no Palmeiras

O Palmeiras se prepara para encarar o Botafogo, nesta quarta-feira (01), às 21h30, no Nilton Santos, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o atacante Rony, um dos destaques da equipe nos últimos anos, deve começar no banco de reservas. Afinal, o jogador vive uma fase ruim e já não marca um gol há três meses.

A última vez que Rony marcou pelo Palmeiras foi no dia 23 de agosto. Ele fez um gol e distribuiu uma assistência na vitória do time sobre o Deportivo Pereira, por 4 a 0, pela ida das quartas de final da Libertadores. Se pegarmos os números do Campeonato Brasileiro, o jejum aumenta. O camisa 10 balançou as redes no torneio nacional pela última vez no dia 30 de julho, pela 17ª rodada, em embate contra o América-MG. O jogador marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Coelho.

Apesar de viver um momento ruim no Palmeiras, Rony é um dos protagonistas da Era Abel Ferreira. O jogador foi extremamente importante nas conquistas da equipe nos últimos anos e ainda é o vice-artilheiro do time na temporada, atrás apenas de Raphael Veiga. Inclusive, antes da queda de rendimento, o atacante chegou a ser convocado para defender a Seleção Brasileira neste ano.

Agora, Rony tenta recuperar seu status de titular nas próximas partidas. Ele deve ser reserva no duelo contra o Botafogo, mas vem sendo acionado constantemente por Abel Ferreira nos últimos jogos e tenta encerrar esse incômodo jejum e mostrar que ainda pode ser o artilheiro alviverde.

