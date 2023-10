Técnico do United foge do convencional ao punir elenco após goleada

O treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, encontrou uma forma diferente de castigar o seu elenco após os Diabos Vermelhos perderem o clássico para o Manchester City por 3 a 0, no último domingo (29), em Old Trafford. A partida, aliás, foi válida pela rodada 10 desta edição do Campeonato Inglês. E a derrota segue, então, dando muita polêmica no lado vermelho da cidade.

Furioso com o resultado, o treinador holandês exigiu que seus jogadores ficassem em silêncio para ouvirem a festa no vestiário adversário, do outro lado do túnel do Teatro dos Sonhos. Em seguida, Ten Hag também ordenou que os atletas prestassem atenção nos cânticos da torcida visitante, claro, com muita provocação ao Manchester United. Uma situação, portanto, constrangedora para os donos da casa.

Os jogadores do United também perderam a folga que fora prometida pela comissão técnica em caso de vitória no dérbi de Manchester. Sendo assim, os atletas tiveram que retornar às atividades logo na segunda-feira (30), sem moleza para recuperar o tempo perdido. Aí, sim! Um castigo mais “tradicional” no mundo da bola.

Mero coadjuvante no clássico e no Campeonato Inglês, o Manchester United é apenas o oitavo colocado desta edição da Premier League, com 15 pontos em dez jornadas. O time volta a campo neste sábado (4), fora de casa, contra o Fulham, no Craven Cottage, em Londres.

