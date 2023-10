Bahia x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Em Salvador, nesta terça-feira (31/10), Bahia e Fluminense se enfrentam na Arena Fonte Nova, às 19h (de Brasília). O jogo abre a 31ª rodada do Brasileirão e foi antecipado para que o Fluzão tivesse mais tempo para a preparação para a final da Libertadores (dia 4/11, no Maracanã, contra o Boca). Mas, o Tricolor, ainda assim, usará seu time B. Contudo, precisa vencer para se aproximar do G6. O Bahia tem de vencer para desgarrar da zona de rebaixamento. Para acompnahar esta partida, clique abaixo e curta a transmissão da Voz do esporte para esta partida. A cobertura começa com um pré-jogo com todas as informações e sob o comando de Gabriel Belmonte. Depois, rola a bola e a narração é de Christian Rafael.