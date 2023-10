Corinthians vive pior jejum, na Neo Química Arena, em 2023

O empate do Corinthians diante do Santos em 1 a 1, no domingo (29), na Neo Química Arena, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro, registrou o pior jejum da equipe em seus domínios. Afinal, o Timão chegou ao seu sétimo empate nas últimas oito partidas que disputou em seus domínios.

Neste período, o Timão somou apenas uma vitória, que aconteceu há mais de um mês. Na ocasião, o Corinthians venceu o líder Botafogo por 1 a 0. Contudo, a equipe disputou mais quatro partidas (Fortaleza, Flamengo, América-MG e Santos) todas terminadas em 1 a 1. Antes da vitória sobre o time carioca, o Timão vinha de uma sequência de três empates (Grêmio, Palmeiras e Goiás).

O recorte dos quatro últimos jogos também configura a pior sequência do Corinthians na Arena desde o Brasileirão de 2021, sob comando de Sylvinho. Naquela ocasião, o time perdeu dois jogos e empatou outros dois em cerca de um mês.

Aliás, o retrospecto recente da equipe jogando na Neo Química Arena é o pior na temporada. Em 2023, o Corinthians, pela primeira vez, acumulou quatro jogos sem vitórias em seu estádio. Mesmo sem perder, o time nunca havia ficado tanto tempo sem vencer como mandante neste ano. Após o clássico, Mano Menezes falou que os últimos empates tiveram desafios diferentes para o Alvinegro.

“Contra o Flamengo, um timaço, saímos atrás e empatamos na superação. Diante do América-MG, nos precipitamos na primeira etapa, demos espaços e sofremos um gol. Contra o Santos, a equipe foi mais completa no todo, foi a melhor atuação que fizemos, então, vamos seguir nesta linha e sempre melhorando um pouco mais a cada jogo”, falou Mano.

Próxima partida do Corinthians na Neo Química Arena

Por fim, o Timão tem mais quatro partidas para realizar em sua casa nesta temporada. O primeiro deles contra o Athletico, às 21h30, desta quarta-feira (01), pela 31ª rodada do Brasileirão.

