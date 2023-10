Prefeitura do Rio monta operação especial para a final da Copa Libertadores

A Prefeitura do Rio anunciou que fará uma operação especial para os diversos eventos que serão realizados na cidade durante o feriado. Entre eles, está a final da Copa Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, sábado (4), às 17h, no Maracanã. Nesse mesmo dia, a banda Red Hot Chili Peppers fará um show no Nilton Santos, enquanto Roberto Carlos cantará para três mil pessoas no Jockey Club Brasileiro. Além disso, no domingo (5), terá a aplicação da prova do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“A final da Libertadores não é um jogo normal de campeonato. Adotamos o padrão final de Copa do Mundo e da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos. Vamos garantir o direito de ir e vir dos moradores, mas temos um padrão diferente. Quem vai ao jogo, dê preferência ao transporte público. Quem não vai, evite o deslocamento pelo entorno do Maracanã”, destacou o prefeito Eduardo Paes, durante entrevista coletiva no Centro de Operações Rio (COR).

Telão na Cinelândia e argentinos no Sambódromo

Nesse sentido, a Prefeitura seguirá o exemplo do modelo adotado na Copa do Mundo de 2014, com várias vias serão interditadas no entorno do estádio e bairros próximos. A recomendação é não utilizar veículos particulares e priorizar o transporte público. Nas ruas, mais de 670 agentes municipais irão participar da operação especial, que terá início já nesta terça-feira (31) com a chegada dos torcedores do Boca Juniors e o desembarque do time argentino na quarta (1).

Além disso, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres farão o deslocamento dos torcedores argentinos. Eduardo Paes também anunciou em sua rede social que o Fluminense instalará um telão na Cinelândia, com apoio da prefeitura. Os torcedores do Boca Juniors ficarão no sambódromo, com uma estrutura montada.

“O Fluminense vai instalar um telão na Cinelândia com apoio da Prefeitura. É um lugar de fácil acesso, um espaço maior para comemoração caso o time seja campeão. Nas Laranjeiras existem limitações. Quero ressaltar que os torcedores do Boca Juniors são bem-vindos no Rio. Eles são adversários, não são inimigos. O carioca sabe receber muito bem os turistas. Estaremos atentos às hostilidades, é algo que não vamos aceitar. Isso afasta a vinda do turista”, afirmou Eduardo Paes.









Uma publicação compartilhada por Carlo Caiado (@carlo_caiado)

Monitoramento da cidade

é esperado cerca de 70 mil torcedores no Maracanã, contudo o número de argentinos pode ultrapassar 100 mil. O Centro de Operações Rio (COR) irá monitorar o entorno do estádio com 70 câmeras e um drone. A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal disponibilizarão um efetivo com mais de 350 agentes, com ordenamento urbano, fiscalização ao comércio ambulante, fluidez no trânsito e a fiscalização de estacionamento irregular nas imediações do estádio do Maracanã.

“Já percebemos um aumento de entrada de pessoas na cidade, sobretudo de argentinos, com aumento de voos no Galeão e no Santos Dumont e de ônibus na rodoviária. A rede hoteleira está com quase 82% de ocupação. É muita gente na cidade e, por isso, a preocupação operacional da Prefeitura. Também existe uma preocupação em relação aos moradores. A Subprefeitura da Grande Tijuca realizou o credenciamento e conversou com quem mora no entorno do Maracanã para permitir o acesso a suas residências!, disse o chefe-executivo do COR, Marcus Belchior.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.