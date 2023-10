O ex-volante Renan Teixeira é o convidado de estreia do Pod V

Renan Teixeira foi campeão do mundo coma camisa do São Paulo em 2005. Depois que deixou o clube, passou por algumas equipes. Torcedor do Tricolor do Morumbi. Em 2015, ele defendia a Portuguesa. Certa noite, de folga, resolveu acompanhar um jogo do São Paulo. No estádio, tirou fotos com os fãs. A diretoria Lusa soube da escapadinha e Renan acabou… demitido do clube do Canindé. Esta é apenas uma das histórias que o ex-volante tem para contar no programa de estreia do Pod V, o podcast da Voz do Esporte.

O papo vai rolar a partir das 14h30 (de Brasília) desta terça-feira, mas você pode acompanhar a hora que quiser clicando no canal de youtube da Voz do Esporte.