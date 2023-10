Real Madrid oficializa renovação com Vini Jr

O Malvadeza chegou ao Real Madrid em julho de 2018. Por lá, disputou 235 jogos, anotando 63 gols e oferecendo 52 assistências aos companheiros. Pelos Blancos, o astro soma nove títulos, sendo uma Champions League, dois Mundiais de Clubes, uma Supercopa da Europa, duas Ligas, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

Revelado pelo Flamengo, o atacante assinou o novo contrato um dia depois da Bola de Ouro. Sexto lugar no ranking geral da renomada revista “France Football”, ele faturou o Prêmio Sócrates pelo trabalho no Instituto Vini Jr, do qual é o presidente. O projeto tem parceria com escolas públicas e utiliza, então, o futebol como ferramenta na educação de crianças carentes.

Além do Instituto Vini Jr, o atacante do Real Madrid ficou marcado por sua luta contra o racismo no futebol espanhol. O brasileiro tem sido alvo de injúria racial constantemente no país europeu.

