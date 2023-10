Indireta para Neymar? Lula diz que Messi é exemplo para o Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), elogiou o argentino Messi, que ganhou mais uma Bola de Ouro, em premiação realizada na segunda-feira (30), solenidade realizada em Paris. Na publicação, o líder petista teria mandado um recado a Neymar, eleitor assumido de Jair Bolsonaro (PL), seu oponente nas últimas eleições.

Lula disse, afinal, que o atleta argentino deveria servir de exemplo para os jovens que sonham com a Bola de Ouro. Além disso, o presidente garantiu que o prêmio não combina com noitada. A frase, aliás, foi entendida por muitos como indireta para Neymar, famoso por uma vida extracampo movimentada e nada regrada.

“O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada”, destacou o Presidente da República.

Neymar está fora de combate desde o dia 17 de outubro, quando se lesionou no jogo contra o Uruguai, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O atleta, aliás, terá de passar por cirurgia com o médico do Atlético e da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar.

Neymar tem nova polêmica

O atacante Neymar está novamente envolvido em um escândalo. Isso porque, de acordo com o jornalista Léo Dias, o jogador promoveu uma grande festa, em sua mansão, em Mangaratiba.

O evento de Neymar teve duração de dois dias e contou com a presença de vários amigos, influenciadores e celebridades.

