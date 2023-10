Palmeiras defende grande retrospecto contra o Botafogo para seguir sonhando

O Palmeiras se prepara para encarar o Botafogo nesta quarta-feira (01), às 21h30, no Nilton Santos, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aparece como uma final para o Verdão, que, se vencer, diminui a diferença para a equipe carioca, líder do torneio, para apenas três pontos. E, para isso, o Alviverde se apega no grande retrospecto recente contra o Glorioso para conseguir mais um triunfo.

Afinal, desde 2016, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram em 13 oportunidades. Neste período, o Verdão dominou: foram oito vitórias, dois empates e três derrotas. Agora, o time busca sua nona vitória contra o Fogão no últimos oito anos para seguir na cola do líder do Brasileiro e continuar sonhando com o título.

Além disso, nos jogos disputados no Nilton Santos, palco da partida desta quarta-feira, o Verdão também tem a vantagem. Afinal, aconteceram 6 partidas, com três vitórias do Palmeiras, duas do Botafogo, além de um empate.

Por fim, na era Abel Ferreira, o Palmeiras segue com grande aproveitamento. Desde que o português assumiu o Alviverde, foram quatro jogos, com duas vitórias do Verdão, uma do Botafogo e um empate.

Palmeiras precisa vencer para sonhar com o bi

É com este retrospecto que o Palmeiras desafia o Botafogo ainda sonhando com o bicampeonato brasileiro. Um triunfo significaria, para o atual campeão, diminuir a vantagem para o Glorioso para apenas três pontos. Contudo, a equipe carioca ainda tem um jogo a menos para disputar (contra o Fortaleza, no fim de novembro, fora de casa). Entretanto, o Verdão sabe que uma vitória, nesta quarta-feira, significa entrar de vez na briga pelo título.

