Por que o São Paulo ignorou acordo com Palmeiras e escolheu a Vila Belmiro

O São Paulo vai mandar o jogo contra o RB Bragantino, no próximo dia 8 de novembro, na Vila Belmiro. Inicialmente, o jogo seria no Morumbi. Mas o local estará em preparação para sediar shows internacionais e não poderá, portanto, receber jogos. O estádio recebe a banda Red Hot Chili Peppers, no dia 10, e o grupo RBD, em 12 e 13 de novembro. Contudo, o Tricolor tinha mais uma opção para sediar este embate. E na própria capital paulista: o Allianz Parque.

No começo do ano, São Paulo e Palmeiras firmaram uma parceria para que um utilizasse o estádio do outro quando suas respectivas casas estivessem alugadas shows e eventos. O Verdão usou o Morumbi em fevereiro, em um clássico contra o Santos, pelo Paulista, além do embate contra o Cerro Porteño, em abril, pela Libertadores. Por outro lado, o Tricolor jogou no Allianz Parque, pelas quartas de final do Estadual, contra o Água Santa. Mas por que não usar por uma segunda vez?

Gramado sintético influencia na decisão do São Paulo

Desta vez, a diretoria tricolor decidiu não utilizar o Allianz Parque. O principal motivo é que o São Paulo não queria atuar no gramado sintético do Allianz Parque. Só nesta temporada, o Soberano sofreu com a lesão de quatro jogadores no local.

Em janeiro, pelo Paulistão, em clássico contra o Palmeiras, Ferraresi rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia. No mesmo jogo, Rafinha levou um susto ao ter uma entorse em um dos tornozelos. Na eliminação para o Água Santa, Galoppo rompeu o ligamento do joelho e precisou ser operado. Mais recentemente, foi a vez de Lucas Moura ter um estiramento em uma das coxax, na derrota para o Palmeiras. Após o último Choque-Rei, o técnico Dorival Júnior reclamou do gramado.

“É uma coincidência (as lesões no Allianz), mas, na minha opinião, é muito desigual você jogar em um gramado como esse. Na Holanda, gramados como esse são proibidos. Eu acho que eles perceberam isso de negativo para proibirem. Mas aqui permitiram, e eu não posso falar nada, apenas é lamentável, porque o próprio São Paulo teve algumas lesões aqui’, falou Dorival.

Rivalidade aflorada em 2023

Além disso, a rivalidade entre São Paulo e Palmeiras aflorou na temporada. Na Copa do Brasil, o Tricolor eliminou o rival dentro do Allianz Parque, nas quartas de final, e não perdoou nas zoações nas redes sociais. Na semana passada, foi a vez de o Palmeiras dar o troco, ao vencer o Tricolor por 5 a 0. É claro, que o Verdão provocou.

Por conta disso e também do clima de protestos do Palmeiras no último mês, houve uma certa tensão no Tricolor. Havia um temor de que o clima dessa vez no Allianz Parque pudesse ser muito menos amistoso do que no começo do ano.

Assim, o São Paulo optou pelo estádio do Santos, onde a comissão técnica de Dorival conhece e já elogiou bastante também. O Tricolor ainda pensou em mandar a partida na Arena Barueri, mas o local está prestes a ser gerenciado pela empresa de Leila Pereira. Dessa forma, o clube preferiu não começar outra polêmica.

