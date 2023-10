Romário analisa pior momento de Gabigol no Flamengo: ‘Está fora de posição’

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quinta colocação, a equipe de Tite tenta voltar ao G4 e encurtar a distância para o líder Botafogo. Antes disso, em entrevista ao jornal ‘O Globo’, o ex-jogador, e agora senador da República, falou sobre as comparações com Gabigol e analisou o atual momento do atacante rubro-negro.

“É muito difícil fazer comparação. Foi até bom você falar do Gabigol. O Gabriel nos últimos dois anos tem jogado muito fora da posição na qual ele se consagrou como um dos ídolos da história do Flamengo. Se ele não voltar a jogar como antes, principalmente agora que o tempo vai passando e ele tem mais de idade, ele vai continuar se f*. Ou ele volta a ser aquele cara lá da área pra fazer o gol ou ele vai ficar correndo errado aí, infelizmente”, disse.

Fora de posição

Desde que chegou ao clube carioca, o camisa 10 marcou seu nome com gols importantes como nas finais da Copa Libertadores de 2019 e 2022, entretanto vive sua pior temporada no clube. Até o momento, marcou 20 gols em 54 partidas. Para Romário, se o jogador seguir atuando fora de posição, não conseguirá ser titular.

“Eu não sei se é postura. Claro que se ele, no entendimento dele, estiver se sentindo bem jogando onde ele está jogando, que é p* nenhuma, é um direito dele. Agora, se eu fosse ele repensava. Se eu fui o que eu fui, ganhei o que eu ganhei, fiz os gols que eu fiz jogando em uma posição e estou jogando errado, vou voltar para jogar (na posição original). E nessa posição que eu estou te falando que ele jogava, ele poderia até ser titular. Nessa que ele está jogando não vai ser titular em lugar nenhum, nem no Flamengo. Ele está jogando errado”, finalizou.

Gabigol já ergueu a taça em 11 oportunidades, com 153 gols em 264 jogos. Assim, se tornou o sexto maior artilheiro da história do clube e sacramentou seu nome no hall de ídolos do clube carioca. Além disso, é o segundo maior artilheiro do Flamengo em Campeonatos Brasileiros, com 67 gols marcados em 123 jogos disputados.

