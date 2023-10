Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão

Depois do revés para o Atlético-MG, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira (31), às 19h, para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova. O confronto, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, será o último do Tricolor antes da decisão da Copa Libertadores. A final está marcada para o próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã. A lista de relacionados conta com jogadores reservas e da base, enquanto Fernando Diniz não estará à beira do campo por estar suspenso.

Entre os jogadores da equipe principal, viajaram para Salvador apenas o lateral-direito Guga, do zagueiro David Braz, do volante Alexsander e dos meias Daniel e Leo Fernández. A tendência é que o duelo marque a estreia de Vitor Eudes no gol da equipe carioca, visto que Fábio e Pedro Rangel não viajaram com a delegação. Eduardo Barros comandará a equipe diante do Tricolor Baiano.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida desta noite, contra o Bahia, pelo @Brasileirao. VAMOS, #FLUMINENSE! pic.twitter.com/7NmYIHXvaY — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 31, 2023

Com 45 pontos, o Tricolor está fora do G6 e necessita voltar a vencer para não deixar o pelotão de frente aumentar a distância. No momento, o time ocupa a oitava colocação, a quatro pontos do Galo, que está na sexta posição. Vale lembrar que restam oito rodadas para o fim da competição nacional.

O Fluminense tem o melhor aproveitamento como mandante, porém não vence como visitante desde o dia 10 de maio, quando derrotou o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Com isso, o time tem deixado pontos pelo caminho. Desde então, foram dois empates e dez derrotas longe do Rio de Janeiro, em mais de cinco meses.

