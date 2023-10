Messi, sobre retorno ao Barcelona: ‘Hoje, não me atrai’

Será que o atacante Messi ainda vai voltar a vestir a camisa do Barcelona? Dono de oito Bolas de Ouro, a última recebida na segunda-feira (30), o craque do Inter Miami (EUA) falou novamente sobre um possível regresso ao clube. Porém, para os catalães, por ora, as notícias do front não são boas.

“O futebol dá muitas voltas, e tudo pode acontecer. Voltar, hoje, não me atrai. Claro que é o clube que me viu nascer, que me deu tudo e a quem dei tudo de mim. Tenho casa em Barcelona. Fico sempre ligado”, declarou o atro argentino de 36 anos.

A imprensa espanhola insistiu no tema. Afinal, Messi deixou o clube sem um jogo de despedida. Em junho de 2021, quando trocou o Barça pelo Paris Saint-Germain, a Europa ainda mantinha algumas restrições em razão da pandemia da Covid-19. Será, então, que este jogo festivo finalmente vai sair? Desta vez, então, houve uma resposta mais alvissareira para a torcida blaugrana.

“Adoraria poder me despedir de outra maneira. Ficou uma situação estranha quando saí. Não foi bom, com tudo o que vivemos e partilhámos juntos. Depois de tantas alegrias e tristezas que partilhamos, merecemos, portanto, outro final. O Barcelona é a minha casa. Se for possível, ficarei encantado de poder estar”, completou a fera que não pensa, ainda, sobre a aposentadoria.

Segundo o presidente Joan Laporta, a ideia do Barcelona é ter Messi no novo Camp Nou (fechado, no momento, para obras). O clube pretende reinaugurar sua praça esportiva em novembro de 2024.

