Cristiano Ronaldo posta emoji em publicação e ironiza Bola de Ouro de Messi

O craque português Cristiano Ronaldo ironizou a Bola de Ouro conquistada por Lionel Messi, em premiação que ocorreu na segunda-feira (20), em Paris. O mais novo capítulo da longa história de rivalidade entre o atacante do Al-Nassr e o argentino, campeão da Copa do Mundo de 2022, aconteceu nas redes sociais.

Inicialmente, em publicação feita no jornal espanhol “As”, o jornalista Tomás Roncero parabenizou Messi pela conquista. No entanto, Ronaldo entrou na publicação e fez o comentário de risada.

“Olá, amigos. Se consumou aquilo que já sabíamos. Iriam dar a Messi mais uma vez a Bola de Ouro. Felicidades, Leo! Felicidades, campeão!”, postou Roncero. Cristiano Ronaldo, todavia, entrou na publicação e colocou alguns emojis de risada.

A ação, no entanto, não foi aprovada pelos torcedores. Vários entraram no Instagram e fizeram comentários a respeito. “Infantil, desrespeitoso e chorão. Esse é Cristiano Ronaldo”, postou um. “Esse é o seu GOAT (expressão em inglês que significa o melhor de todos os tempos). Tão inseguro com o sucesso de outro jogador?”, publicou outro.

Aliás, essa não é a primeira vez que o capitão do Al-Nassr responde uma publicação com ironia em relação ao título recebido por Messi. Em 2021, um brasileiro fez questionamentos em relação aos feitos de Messi naquela temporada. CR7, no entanto, concordou com o texto e afirmou que eram “fatos”.

