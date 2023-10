Furch deve ganhar chance no Santos e confirmar fama de ‘talismã’

O Santos se prepara para encarar o Flamengo nesta quarta-feira (01), às 20h, no Mané Garrincha, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Marcelo Fernandes terá a ausência de seu artilheiro Marcos Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, abre espaço para o novo talismã do Peixe, Julio Furch.

Até aqui, foram apenas dois jogos iniciando como titular, diante do Fortaleza, no Castelão, e do Internacional, no Beira-Rio. Mas o que fez ele cair nas graças do torcedor santista foi seu poder de decisão em jogos importantes.

Afinal, o atleta foi responsável pelas viradas contra o Grêmio por 2 a 1, na Vila Belmiro, e também diante do Bahia, pelo mesmo placar, em Salvador. Os dois gols do argentino aconteceram já nos minutos finais da partida, garantindo seis pontos importantes para o Peixe na luta contra o rebaixamento. E, claro, sempre saindo do banco de reservas.

Por esse motivo, Furch começou a ganhar o carinho da torcida e passou a ser utilizado como uma arma do Santos no segundo tempo das partidas, apesar dos pedidos para que ele formasse dupla de ataque com Marcos Leonardo. Contudo, esta situação aconteceu apenas uma única vez e não foi das melhores, já que a dupla atuou junta na goleada de 7 a 1 sofrida para o Internacional.

Furch deve ter dupla inédita no ataque

Como a tendência é que Marcelo Fernandes mantenha o ataque com dois homens, o argentino será a referência na frente, fazendo o pivô. Assim, o hermano deve atuar ao lado de Soteldo. Será a primeira vez da dupla no Peixe.

O Santos ocupa o 16º lugar da tabela e segue na briga contra o inédito rebaixamento. Se empatar com o Flamengo, o Peixe garante mais uma rodada fora da zona da degola.

