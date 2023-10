Neymar manda indireta para Léo Dias: ‘Para que falar da vida alheia?’

O atacante Neymar novamente está envolvido em um escândalo. Isso porque, de acordo com o jornalista Léo Dias, o jogador promoveu uma grande festa, em sua mansão, em Mangaratiba. O camisa 10 do Al-Hilal, no entanto, publicou em seu Instagram uma mensagem.

“Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira”, publicou.

O evento de Neymar teve duração de dois dias e contou com a presença de vários amigos, influenciadores e celebridades. De acordo com a página Circo da Mídia, uma moça que foi flagrada na festa ficou 12 horas sem celular no mesmo dia. Aliás, a mesma mulher já está acostumada a frequentar eventos de pôquer do atleta.

Nas festas dadas por Neymar, uma das exigências é ficar sem celular durante as comemorações, justamente para evitar que os conteúdos sejam vazados.

Vale ressaltar que Neymar segue no Brasil após lesão no joelho direito. Ele machucou no jogo contra o Uruguai, no dia 17 de outubro, em partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O médico Rodrigo Lasmar, do Atlético e da Seleção Brasileira, deve fazer o procedimento. A cirurgia deve ocorrer em Belo Horizonte, local onde a equipe médica fica.

Bruna Biancardi também manda indireta para Neymar

Após a divulgação da festa de Neymar, a namorada do jogador também marcou presença nas redes sociais. Ela publicou uma mensagem enigmática: “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz”.