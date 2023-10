Jair Tavares vibra com mais um gol marcado na Superliga Romena

Volante do FC Petrolul, da Romênia, o brasileiro Jair Tavares demonstra estar em boa fase. Afinal, ele marcou mais um gol no empate por 2 a 2 entre seu time e o Steua Bucareste, em confronto realizado no último sábado (28). Com o tento, o atleta de 29 anos chega a cinco gols e quatro assistências, sendo o terceiro jogador com mais participações diretas em gols em toda a elite do futebol romeno. O atleta falou sobre esse momento.

“Marcar e poder ajudar a equipe é sempre muito bom. A cobrança de falta é uma especialidade minha e treino as cobranças todos os dias. Por isso estava preparando e confiante para quando aparecesse a oportunidade eu poder executar bem. Quando sofri a falta olhei a distância e falei para o meu companheiro que faria o gol. Graças a Deus fui preciso. Sobre o time, acredito que estamos no caminho certo e queremos nos manter na parte de cima da tabela. Esse é o objetivo”, disse.

Indicado como melhor em campo em diversas oportunidades na atual temporada, Jair, afinal, é o terceiro jogador com mais assistências no torneio e o sétimo com mais gols. O atleta também é o brasileiro com mais minutagem na liga romena e até aqui foi titular em todos os jogos do time na temporada.

O FC Petrolul é o sexto colocado na tabela, com 20 pontos em 14 jogos, atualmente dentro da zona de classificação para as competições europeias. O time volta a entrar em campo já nesta terça-feira (31), em confronto válido pela Copa da Romênia.

