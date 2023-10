Payet como 9? Vasco treina em Goiânia e mantém mistério no ataque

O técnico Ramón Díaz não contará com Pablo Vegetti na partida contra o Cuiabá, na quinta-feira (2). Afinal, o homem-gol cruz-maltino, expulso na última rodada, contra o Goiás, cumpre suspensão e não fica à disposição. Dessa forma, o treinador terá uma dor de cabeça para escolher um substituto, já que não conta com um jogador que se assemelhe as característica do argentino em bom momento. Assim, uma das opções é improvisar o francês Dimitri Payet.

Payet surge como provável solução e pode ser utilizado como falso 9 diante do Cuiabá. A ideia em contar com ele é para manter a grande qualidade técnica, já que o francês conta com uma boa finalização, além de ser um dos melhores jogadores do elenco vascaíno no um contra um.

Em comparação com Vegetti, Payet fica atrás apenas na questão da estatura, já que o francês tem 1,75 m (contra 1,87 m do argentino). Assim, não tem como uma de suas principais característica a jogada aérea.

Retorno de Paulinho contribui para improvisação de Payet

A possibilidade de Ramón usar Payet como falso 9 se deve ao retorno de Paulinho, que cumpriu suspensão na última rodada. Assim, com o camisa 18 de volta, o Vasco não perderia, com o francês no ataque, a velocidade e qualidade no meio campo.

Alex Teixeira e Sebastián Ferreira

Além de Payet, quem também pode cumprir essa função é Alex Teixeira, afinal, o mesmo já atuou cumprindo esse papel (antes da chegada de Ramón Díaz) no Vasco. Alex, aliás, voltou a se destacar nos jogos do time carioca. Contra o Internacional marcou o gol do Cruz-maltino em São Januário. Além disso, no empate com o Goiás, cobrou o escanteio que resultou no gol de Vegetti.

Mas, é importante destacar que a possibilidade de improvisar jogadores no lugar de Vegetti se deve à fase de Sebastán Ferreira com a camisa do Vasco. Ele seria o substituto natural do pirata, já que atua como referência dentro da área. No entanto, ainda não conseguiu entregar o que esperava dele com a camisa cruz-maltina. Assim, vem perdendo espaço com o técnico Ramón Díaz, que foi quem indicou a sua contratação.

