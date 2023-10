Boca Juniors testa alteração para a final da Libertadores

Depois de ganharem dois dias de folga, os jogadores do Boca Juniors voltaram aos treinamentos nesta terça-feira (31). Tendo como foco, inegavelmente, a decisão da Libertadores, no próximo sábado (4), diante do Fluminense. O confronto que vale o título continental e vaga nas duas próximas edições do Mundial de Clubes acontecerá no Maracanã.

Os defensores Bruno Valdez e Nicolás Valentini são aqueles que surgem como as possibilidades mais prováveis na ideia de substituir Marcos Rojo, expulso diante do Palmeiras, na semifinal. Desse modo, não haveria do técnico Jorge Almirón realizar mudanças no esquema tático da equipe.

Em meio ao treino pós-folga realizado pelo Boca Juniors, Valentini foi a peça mais testada pelo treinador da representação de Buenos Aires. Dessa forma, dando a entender que ele estaria à frente de seu concorrente por posição neste momento.

Com o intuito de manter a base da equipe que chegou até a decisão, a tendência é que essa seja a única alteração feita por Almirón. Porquanto, o provável 11 inicial do Boca para encarar o Fluminense viria com Sergio Romero; Luís Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini e Frank Fabra; Cristian Medina, Equi Fernández, Pol Fernández e Valentín Barco; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.