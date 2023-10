Reforço mais caro do Vasco, Orellano fracassa e é preparado para 2024

O Vasco investiu pesado no início da temporada e apostou em Luca Orellano, destaque do Vélez Sarsfield, como sua principal contratação. Mas o status ficou apenas no âmbito financeiro, porque na bola o meia-atacante nunca conseguiu emplacar. Por sinal, neste momento, vive seu momento de maior ostracismo pelo clube, com só 44 minutos nas últimas dez partidas.

Ou seja, o argentino de 23 anos só entrou em campo em dois jogos desde o início de setembro (contra Coritiba e Flamengo). E não é titular desde 7 de agosto, na vitória sobre o Grêmio. Isso mesmo com o comando de um compatriota, que tentou dar confiança para recuperá-lo. Porém, a comissão técnica liderada por Ramón Díaz já concluiu que a contribuição de Orellano vai mesmo ficar para o futuro.

Afinal, mesmo com vários desfalques, o camisa 14 também não foi acionado nem mesmo no empate com o Goiás, no último domingo. Dessa forma, vai ficar fora da luta para evitar o rebaixamento. À sua frente estão Gabriel Pec, Payet, Rossi, Serginho, Alex Teixeira e Erick Marcus, todos pontas que vem sendo utilizados nas últimas partidas.

Números de Orellano pelo Vasco:

Jogos: 23 (11 como titular)

Gols: 0

Assistências: X

Minutos com Ramón Díaz: XX (XX%)

Segunda contratação mais cara da história

Com o aporte da 777 Partners, que adquiriu 70% das ações do futebol do Vasco, a chegada de Orellano se tornou a segunda negociação mais cara da história cruz-maltina. Só perde para a compra de Edmundo, em 1999, por 15 milhões de dólares. Na época, o real estava valorizado em relação à moeda norte-americana, mas, ainda assim, custou R$ 18 milhões) aos cofres do clube.

Outros jogadores, nesta temporada, também não fizeram jus ao investimento. Afinal, Puma Rodríguez, Manu Capasso e Jair são os reservas da equipe.

Compras mais altas do Vasco:

Edmundo – 15 milhões de dólares (1999)

Luca Orellano – 3.3 milhões de dólares (2023)

Lucas Piton – 3 milhões de euros (2022)

Léo – 3 milhões de dólares (2022)

Jair – 2.5 milhões de dólares (2023)

Léo Jardim – 2.3 milhões de euros (2023)

Pedro Raul – 2 milhões de dólares (2022)

Puma Rodríguez – 2 milhões de dólares (2023)

Diego Souza – 2 milhões de dólares (2011)

