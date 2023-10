Arábia Saudita será a sede da Copa do Mundo 2034

A Copa do Mundo 2034 será sediada na Arábia Saudita. Nesta terça-feira (31), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, utilizou as redes sociais para celebrar as próximas três edições do Mundial, que terão partidas em 10 países diferentes, e citou a nação asiática, a única candidata para receber o Mundial daqui a 11 anos.

“O MAIOR SHOW DA TERRA será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026 – na América do Norte. As próximas duas edições da Copa do Mundo FIFA serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) – com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) – em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034. Três edições, cinco continentes e dez países envolvidos na realização de partidas do torneio. Isso torna o futebol verdadeiramente global!”, escreveu o presidente da Fifa.

Além disso, a publicação de Infantino aconteceu horas depois que a Fifa anunciou o encerramento do processo para concorrência das sedes das Copas de 2030 e 2034. Ao mesmo tempo, a entidade máxima do futebol não trata as candidaturas como vencedoras, mas apenas como únicas postulantes.

FIFA receives declarations of interest in hosting FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034 ▶️ https://t.co/O5fI8A7BDz pic.twitter.com/FChRhetiWa — FIFA Media (@fifamedia) October 31, 2023

No entanto, o anúncio oficial só deve ocorrer no próximo Congresso da Fifa, em maio de 2024, na Tailândia. O único país que cogitou concorrer com a Arábia Saudita pela Copa do Mundo 2034 foi a Austrália, que se retirou do processo.

