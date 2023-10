Julio Brant retira candidatura para apoiar Pedrinho na eleição presidencial do Vasco

Julio Brant, nome forte na política do Vasco, decidiu retirar a sua candidatura na disputa presidencial do clube carioca para apoiar Pedrinho. O acordo entre as chapas, aliás, que contou com conversas nas últimas semanas, foi oficializado nesta terça-feira (31), dia em que se encerra o registro das chapas para as eleições.

A votação está marcada para o dia 11 de novembro.

Após demonstrar o apoio a Pedrinho, Brant terá, caso o ex-jogador seja eleito presidente, 23 cadeiras no Conselho Deliberativo, incluindo a sua. Além disso, contará também com um representante no Conselho Fiscal.

Essa, aliás, será a primeira vez que Julio Brant não participará, como candidato, das eleições para presidente do Vasco desde 2011. Afinal, o executivo esteve no pleito em 2014, 2017 e 2020.

Pedrinho ganha mais força na disputa

Essa não é a primeira vez que um concorrente de Pedrinho retira a candidatura e começa a apoiá-lo na disputa eleitoral. Anteriormente, Eduardo Cassiano e Fábio Nogueira optaram em fazer o mesmo caminho e apoiar a chapa “Sempre Vasco”.

Chapas que concorrem

Com a “Sempre Vasco”, de Pedrinho, três chapas estão registradas para a eleição. Assim, são elas:

Sempre Vasco: Pedrinho

Somamos: Leven Siano

Vasco da Gente: Marcelo Borges

