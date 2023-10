Vasco divulga informações sobre a venda de ingressos para o clássico com o Botafogo

Após a CBF oficializar o clássico entre Vasco e Botafogo para São Januário, na segunda-feira, o Cruz-Maltino divulgou informações sobre a venda de ingressos. Os torcedores poderão garantir as entradas a partir de quarta-feira (1). Os alvinegros de General Severiano terão direito a 5% da carga total.

Conforme informado pelo Vasco, a venda começa às 10h. Inicialmente, apenas sócios-torcedores, neste primeiro momento, terão acesso a plataforma, no site sociogigante.com/ingressos. Posteriormente, na sexta-feira, o público geral e a torcida visitante poderão adquirir os bilhetes. Esses acessarão o endereço vasco.eleventickets.com.

Preço dos ingressos

Os preços dos ingressos variam de R$ 20,00 a R$140,00, de acordo com o setor do estádio e, para sócios, do programa.

Vasco e Botafogo vivem momentos distintos no Brasileirão. Enquanto o time de São Januário luta para deixar a zona de rebaixamento, o Glorioso vai em busca dos três pontos para encaminhar a conquista do título. Mas, antes do clássico, as equipes têm confrontos no meio da semana. Enquanto o Cruz-Maltino visita o Cuiabá na quinta-feira, na quarta o Alvinegro recebe o Palmeiras (primeiro contra segundo colocado).

