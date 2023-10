Em 10 meses Paulinho fez no Atlético o que Vargas levou três anos

O atacante Paulinho vive uma ótima temporada. Aliás, ele é um dos destaques do Atlético na temporada 2023. Se fizer a comparação com outro atacante, o camisa 10 já empatou em número de gols com o atacante Eduardo Vargas.

Ao anotar os dois gols diante do Fluminense, no último sábado (28), na Arena MRV, Paulinho chegou aos 24 gols com a camisa do Atlético. O número, aliás, é o mesmo que Eduardo Vargas fez com a camisa do Galo. A diferença, no entanto, é que o brasileiro está no Galo há dez meses, enquanto o chileno está há três anos.

Paulinho fez até agora 51 jogos com a camisa do Galo. Diante disso, a média de gols é de 0,47 por partida. Já Vargas estreou em 2020, tem 24 gols em 129 partidas, média de 0,19 por jogo. Vale ressaltar, inclusive, que o último jogo de Vargas foi em agosto, contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

Aliás, a temporada de Paulinho também já pode ser comparada a de Keno, um dos nomes mais importantes do Galo nos títulos de 2021. O atacante atualmente no Fluminense ficou no Galo entre 2020 e 2022 e marcou 25 gols em 125 jogos.

Paulinho tem, até o momento, 13 gols no Campeonato Brasileiro e briga pela artilharia. Os outros sete gols foram na Copa Libertadores e ainda marcou dois no Campeonato Mineiro e mais dois na Copa do Brasil.

