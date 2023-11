Léo Pereira é relacionado para jogo entre Flamengo e Santos

Após sofrer uma lesão no tórax, Léo Pereira treinou normalmente no Ninho do Urubu e viajou para Brasília na noite da última segunda-feira (30). O zagueiro está relacionado para partida entre Flamengo e Santos. A informação é do “ge”.

Situação de Léo Pereira

A lesão do zagueiro aconteceu na última quarta-feira (25), no segundo tempo do jogo entre Grêmio e Flamengo, em Porto Alegre. O defensor realizou exames depois da contusão que constataram uma fissura do sétimo arco costal.

Assim, Léo Pereira realizou trabalhos específicos no Ninho do Urubu. O zagueiro treinou separado durante alguns dias, mas já está disponível para jogar. O zagueiro é um dos principais nomes do sistema defensivo rubro-negro.

Relacionados do Flamengo

Além de Léo Pereira, Fabrício Bruno também viajou para Brasília. O zagueiro cumpriu suspensão na última quarta-feira (25) e já pode retornar aos gramados. David Luiz, por outro lado, está se recuperando de uma lesão e segue como desfalque.

Aliás, Allan também está contundido e segue sendo ausência no Flamengo. Everton Ribeiro e Pulgar estão suspensos e também sequer viajaram para Brasília. Assim, os jogadores rubro-negros vão em busca da terceira vitória sob comando de Tite.

Flamengo e Santos se enfrentam na próxima quarta-feira (1), às 20h, no Mané Garrincha (Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. A equipe rubro-negra está na quinta colocação, com 50 pontos.

