Em busca do título da Libertadores, Rafael encaminha renovação com Botafogo

Fora dos gramados por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo, Rafael já pensa em 2024. Assim, com contrato até o fim do ano, o lateral-direito revelou que já tem conversas avanças com o Botafogo para a renovação contratual. Segundo ele, um dos principais motivos por mais um vínculo com o Alvinegro é a busca pelo título da Libertadores, que seria algo inédito na história do clube. Além disso, projetou a aposentadoria para o fim do ano que vem.

“Eu devo renovar agora por mais um ano, para finalizar. Tentar ser campeão da Libertadores com o Botafogo. Está 98% certo (risos)… Eu vou tratar bem (o joelho), tentar fazer um ano bom com o Botafogo, sem lesões, depois encerro a carreira no fim de 2024”, disse Rafael ao “Olha lá ele”, do SporTV.

No entanto, apesar de projetar o futuro, mirando um grande título pelo seu time do coração, Rafael detalhou como foi difícil lidar com a contusão. O lateral contou que pensou, aos 33 anos, em parar de jogar futebol. Mas, por outro lado, está esperançoso para voltar a atuar nesta temporada.

“Já pensei em parar de jogar, por isso que vem a importância da família. Eu queria parar depois da primeira lesão, mas a gente vai tentando. Acabou que valeu à pena. Hoje eu penso em dar tudo aqui para jogar o máximo de jogos no ano que vem pelo Botafogo. Sou um cara positivo sempre, acho que consigo jogar ainda essa temporada, cinco minutos que seja, só para estar ali com eles”, contou.

Lesão de Rafael

Rafael sofreu a lesão no joelho esquerdo em julho deste ano, durante clássico com o Vasco. Em meados de setembro ele iniciou trabalho de transição aos gramados. O Botafogo não informou o prazo de retorno do lateral.

