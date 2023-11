Torcedores do Boca cometem racismo em rede social do Fluminense

Às vésperas da final da Libertadores, torcedores do Boca Juniors vêm praticando racismo nas publicações do Fluminense nas redes sociais. Nas postagens recentes do clube tricolor, é possível ver argentinos colocando imagens de macacos e bananas nos comentários.

O Boca Juniors emitiu um comunicado oficial no domingo (29) solicitando que os torcedores não cometessem racismo NA final de Libertadores. No entanto, os pedidos do clube não foram atendidos. muitos argentinos fizeram comentários racistas na tarde desta terça-feira (31).









Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Racismo na Libertadores

A pena para gestos ou cânticos racistas é de até cinco anos de prisão. Nos últimos anos, foram registrados diversos casos de racismo no futebol sul-americano. A Conmebol vem promovendo multas e punições aos clubes para tentar coibir estes episódios.

Não é a primeira vez que o Fluminense é vítima de racismo na Libertadores. Na fase de grupos, muitos tricolores sofreram injúrias raciais no Monumental de Núñez. O River Plate recebeu uma multa depois do episódio e precisou jogar com parte do estádio fechado nas oitavas de final.

O Boca Juniors também se envolveu em um caso de racismo na semifinal da Libertadores. Afinal, muitos argentinos foram flagrados fazendo gestos de macaco aos torcedores do Palmeiras que marcaram presença na La Bombonera. O episódio aconteceu em setembro deste ano.

Boca Juniors x Fluminense

Aliás, os times se enfrentam no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. A decisão é em jogo único. Portanto, em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.