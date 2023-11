Cruzeiro anuncia volta de Zé Ivaldo, que só jogará em 2024

O zagueiro Zé Ivaldo está de volta ao Cruzeiro. Nesta terça-feira, o clube celeste anunciou um acordo com o defensor, que assinou um pré-contrato com a equipe mineira. Como estava vinculado ao Athletico até o fim do ano, ele só poderá atuar em 2024.

Em 2022, Zé Ivaldo foi peça importante na campanha do Cruzeiro na Série B do Brasileirão. Na ocasião ele estava emprestado pelo Furacão, que não aceitou vendê-lo ao Cruzeiro no início da temporada atual. Em julho, livre para assinar um pré-contrato, ele acertou com a Raposa, mas continuou à disposição do Athletico.

O defensor já está em Belo Horizonte há alguns dias, onde já treina com os companheiros. Sem poder atuar, ele mantém a forma física visando a próxima temporada. Nos jogos do Cruzeiro na capital mineira, ele tem acompanhado in loco o clube.

Ao todo, ele fez 33 partidas pela Raposa em 2022, com um gol marcado e três assistências. No fim do ano, foi campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro no clube de Minas Gerais.

